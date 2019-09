La partenza a rilento di Federico Bernardeschi preoccupa il Corriere di Torino, che in prima pagina dedica spazio anche all'esterno della Juventus: "Allarme Bernadeschi", titola il quotidiano. L'ex Fiorentina fin qui ha giocato solo 7 minuti in campionato con i bianconeri e non ha inciso in Nazionale. Al rientro si giocherò il posto con Emre Can, Ramsey e Khedira.