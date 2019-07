© foto di Mattia Verdorale

"Arsenal su Khedira. Il tedesco ieri era all'Emirates Stadium. Cessione più vicina". Questo il titolo in taglio alto di pagina dieci del Corriere di Torino che analizza il mercato in uscita della Juventus: "Sami Khedira è già a Londra. A vedere l'Emirates Cup e l'amico Mesut Ozil, per ora. Presto però lo stadio dell'Arsenal, dove è stato fotografato, potrebbe diventare casa sua. Il tedesco non rientra nei piani di Maurizio Sarri e la Juve lo ha autorizzato a parlare con altri club. e tra questi c'è anche l'Arsenal che lo aveva già cercato un anno fa. Ora i tempi sono maturi anche perché la Premier resta la sua destinazione preferita. La Juve lo valuta 10 milioni ma senza offerte concrete i bianconeri potrebbero anche svincolarlo liberandosi da un ingaggio da 6 milioni netti".