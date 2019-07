Juventus, Corriere di Torino: "Buffon torna a casa"

© foto di Mattia Verdorale

"Buffon torna a casa: visite e un altro anno alla Juve". A pagina 20 il Corriere di Torino lascia spazio al ritorno di Gigi Buffon alla Juventus. Dopo l'esperienza annuale in Francia al PSG il portiere italiano decide di tornare a "casa", in quel di Torino. Oggi sarà il giorno del suo annuncio, nel quale farà le visite e firmerà per un altro anno di contratto con la Juventus: "Il Portiere vive per la seconda volta il primo giorno. Possibile che incroci subito anche Sarri".