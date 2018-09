Juventus, Corriere di Torino: "Douglas Costa caro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Douglas Costa caro" è il gioco di parole con il quale sceglie di titolare all'interno delle sue pagine sportive Il Corriere di Torino, che fa ovviamente riferimento al brutto gesto del brasiliano domenica pomeriggio, autore di uno sputo ai danni di Di Francesco ripreso da tutte le telecamere televisive. Adesso l'esterno d'attacco ex Bayern rischia di incorrere in una dura squalifica per quanto riguarda il campionato.