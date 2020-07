Juventus, Corriere di Torino: "Due rigori di Ronaldo per fermare l'Atalanta"

Cristiano Ronaldo è infallibile dagli undici metri e riprende due volte l'Atalanta. La Juventus, dunque, può così sorridere per un vantaggio salito a quota 8 punti sulla Lazio, nel frattempo sconfitta in casa dal Sassuolo. Il Corriere di Torino in prima pagina dedica un'apertura al pari della Vecchia Signora contro l'Atalanta, con ovviamente CR7 come uomo-copertina: "Due rigori di Ronaldo per fermare l'Atalanta".