© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Viale del tramonto" titola il Corriere di Torino oggi in edicola: "Sfogo social di papà Rugani: può lassciare la Juve. In estate saltò il rinnovo, spuntano Milan e Roma". Ecco le parole di Ubaldo Rugani: "Tra poco finirà 'sta storia, e riavrà con gli interessi quello che si merita. Vamos DR24, per me il miglior difensore italiano".