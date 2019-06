© foto di Giuseppe Emanuele Frisone

"E' Sarrivato": con questo gioco di parole, il Corriere di Torino titola la sua sezione sportiva. Il riferimento è chiaramente all'annuncio da parte della Juventus del nuovo allenatore, Maurizio Sarri. Il tecnico toscano ha firmato un contratto triennale. Il primo ostacolo da superare saranno però le vecchie ruggini napoletane: un episodio su tutti, quando disse a febbraio 2017, «Io alla Juve? Non c’è niente di vero, voglio chiedere al mio avvocato se ci sono gli estremi per fare una querela».

Lukic, profumo d'Europa - Spazio anche per il Torino, con Sasa Lukic che è protagonista all'Europeo Under 21 con la sua Serbia. La Nazionale slava si affida infatti ai gol e alle invenzioni del centrocampista, deciso a prendere per mano i suoi per stupire: «Siamo pronti».