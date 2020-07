Juventus, Corriere di Torino in taglio alto: "La Samp per la festa"

Stasera la Juventus potrebbe laurearsi campione d'Italia per l'ennesima volta. Basta un successo contro la Sampdoria e gli uomini di Maurizio Sarri potranno esultare in casa. "Juve, la Samp per la festa", titola in prima pagina il Corriere di Torino, che in taglio alto dedica spazio anche al calcio.