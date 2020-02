TUTTOmercatoWEB.com

Juventus, Corriere di Torino in taglio basso: "6 indagati per un pallone in curva"

"Juve, 6 indagati per un pallone in curva". E' questo il titolo presente in taglio basso sulla prima pagina del Corriere di Torino, che racconta la vicenda di alcuni supporters bianconeri, che lo scorso 26 novembre, durante la sfida di Champions League contro l'Atletico Madrid, non avevano restituito un pallone sparato sugli spalti, bisticciando con gli steward presenti, minacciandoli. E adesso sono indagati per l'articolo 6 quater della legge 401 del 1981.