Juventus, Corriere di Torino: "La prima sconfitta in campionato è un crollo"

Il Corriere di Torino nell'edizione odierna dedica uno spazio alla Juventus con il titolo seguente: "La prima sconfitta in campionato è un crollo". La Fiorentina fa viola i bianconeri e manda al tappeto per la prima volta in A Pirlo lasciando potenzialmente la sua squadra a -10 dal Milan, unico team imbattuto in Europa. Un colpo durissimo e tremendo visto che nello stesso giorno è arrivata anche la sentenza del Coni che ha stabilito che la gara contro il Napoli dovrà ripetersi. "Entrati in campo con l'atteggiamento sbagliato, prima di Natale capita, ma non dovevamo permettercelo". Questa la spiegazione di Pirlo, ma il dato è incredibile: in poche ore dai potenziali 30 punti, la Juventus si ritrova a 24.