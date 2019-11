Juventus, Corriere di Torino: "Lo strano caso di Demiral"

© foto di Andrea Giannattasio

"Lo strano caso di Demiral. Soltanto 90 minuti di Juve ma una fila di pretendenti". Questo il titolo a pagina 14 che il Corriere di Torino dedica al difensore bianconero: "Il turco ha poco spazio, però la sua quotazione è già raddoppiata. Il curioso caso di Merih Demiral è quello di un difensore che gioca pochissimo ma ha tantissimi estimatori. Meteora in Italia, fenomeno in patria: alla Juventus è quasi superfluo, in Nazionale turca è indispensabile".