Spazio alla Juventus nella prima pagina del Corriere di Torino. In taglio alto, si legge: "Per Sarri arriva un team toscano". Focus dunque sullo staff tecnico che accompagnerà Maurizio Sarri in questa avventura. A sorpresa non c'è Andrea Barzagli, ritiratosi a maggio e che sembrava dovesse entrare a far parte del nuovo staff. Nelle pagine interne, si parla anche di mercato: Perin è vicino alla cessione al Benfica.

Toro, corsa accelerata - Nelle pagine interne del Corriere di Torino, si parla delle prime fatiche in ritiro dei granata, che aspettano anche novità dal mercato. Simone Verdi può sbloccarsi: arriverebbe dal Napoli. Intanto felicità per Freddi Greco: farà parte della spedizione con la Nazionale Under 19.