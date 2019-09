Spazio anche ai club in questa domenica dedicata alle qualificazioni europee. Il Corriere di Torino dedica ampio spazio ad Aaron Ramsey e al suo "piano" per potersi riprendere la Juventus. Il giocatore, come si legge all'interno, sta cercando di sfruttare questa sosta per poter tornare al meglio. "Il jolly prelevato a parametro zero dall’Arsenal - come riportato dal quotidiano torinese - si è lasciato alle spalle quel ritardo di condizione di fisica che gli ha fatto slittare l'esordio".