Juventus, Corriere di Torino: "Rimontare il Lione può valere le finali a casa CR7"

vedi letture

"Rimontare il Lione può valere le finali a casa CR7". Questo il titolo a pagina 22 che il Corriere di Torino dedica ai bianconeri: "La Uefa tra dieci giorni deciderà il format della Champions, che si assegnerebbe in Portogallo. La Champions League del 2020 sarà alzata a casa di Cristiano Ronaldo. L’Esecutivo Uefa del prossimo 17 giugno confermerà la decisione di giocare a Lisbona non solo l’ultimo atto ma pure le «Final Eight» della massima competizione europea che per essere conclusa cambierà format dai quarti di finale in poi".