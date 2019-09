© foto di Mattia Verdorale

"Tiratore scelto". Questo il titolo a pagina 13 che il Corriere di Torino dedica alla Juventus ma in particolare a Miralem Pjanic: "Stasera Juve in campo senza CR7, affaticato: le punizioni torna a Pjanic (ed è meglio)". Sono 16 le punizione sulla barriera per Ronaldo da quando veste la maglia della Juve. Ha battuto 26 calci di punizione, senza gol. Mentre un gol per Pjanic su punizione da quando c'è CR7, in questo periodo ne ha calciate solo 6.