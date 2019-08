Juventus, Corriere di Torino titola: "Il volto umano della vittoria"

Buona la prima per la Juventus, che con un po' di fatica sbanca il Tardini e si impone 1-0 contro il Parma. "Juve, il volto umano della vittoria", titola in prima pagina il Corriere di Torino, che dedica ampio spazio al primo match della nuova stagione di Serie A. A decidere la sfida una rete di Chiellini. Si parla anche di Torino, con le parole di Mazzarri in conferenza: "Ricominciamo". Ancora: "Mazzarri chiama, Belotti risponde", si legge in taglio basso.