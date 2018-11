Juventus, Corriere di Torino titola: "Ronaldo, Happy Halloween"

© foto di Ospite

L'edizione odierna del Corriere di Torino propone in prima pagina la foto pubblicata da Cristiano Ronaldo su Instagram per Halloween. "Ronaldo, Happy Halloween", è il titolo proposto da quotidiano in edicola in merito al calciatore della Juventus. Intanto il portoghese sogna la sesta affermazione personale in occasione del Pallone d'oro.