Juventus, Gazzetta dello Sport: "Dybala-Atletico". Il fratello: "Se ne va"

Nelle pagine interne della Gazzetta dello Sport, oltre a un'ampia analisi sulla finale di Coppa Italia, si parla anche di Juventus. Con il club che sembra quasi paralizzato sulla decisione in panchina, prende corpo anche il mercato. In particolare viene analizzata la situazione di Paulo Dybala, il cui addio alla Vecchia Signora sembra ormai certo. "Dybala, idea Atletico" è il titolo dell'articolo: l'argentino potrebbe infatti trasferirsi ai Colchoneros per sostituire il francese Griezmann, il quale pare a sua volta molto vicino al Barcellona. Il fratello dell'attaccante rincara la dose: "Era a suo agio in Italia e ora non lo è più, come molti altri giocatori della Juventus... non è l'unico che se ne andrà".