Juventus, Il Corriere dello Sport: "Affondo Bayern. 80 milioni per Dybala"

© foto di stefano tedeschi

Tra le pagine interne de Il Corriere dello Sport spicca una notizia importante in chiave mercato per la Juventus: "Affondo Bayern. 80 milioni per Dybala". Il mancino bianconero piace a tanti top club europei, ma anche dopo una stagione deludente il suo cartellino viene valutato dai bianconeri sui 100 milioni di euro. Nel frattempo il riscatto di Riccardo Orsolini da parte del Bologna, "paga" il cartellino di Merih Demiral del Sassuolo: il difensore turco è arrivato a gennaio alla corte di De Zerbi, diventando subito titolare. Ora è ad un passo dall'arrivo in bianconero. Resta da definire se portarlo subito a Torino o se lasciarlo per una stagione in prestito al Sassuolo.