Juventus, Il Messaggero: "Agnelli scarica Allegri. Torna Conte"

Taglio alto per Il Messaggero sulla situazione panchina in casa Juventus, con numerose indiscrezioni filtrate nella serata di ieri. "Agnelli scarica Allegri, Conte torna alla Juve", questo il titolo scelto dal quotidiano. Nella giornata di ieri c'è stato un incontro tra la società e il tecnico toscano, e le parti si sarebbero allontanate fino al punto di rottura. Già da oggi si penserà al sostituto, con Antonio Conte principale indiziato per la panchina bianconera.