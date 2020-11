Juventus, Il QS: "Con il Ferencvaros stadio d'altri tempi: attesi 20.000 tifosi"

La Juventus scenderà in campo questa sera per affrontare il Ferencvaros in Champions League. "Con il Ferencvaros stadio d'altri tempi: attesi 20.000 tifosi" scrive Il QS che pone l'accento sulla presenza di circa 20.000 tifosi a Budapest. Pirlo si affida al totem Ronaldo, pronto a tornare in campo dal 1' minuto. Il portoghese lo farà alla Puskas Arena, di fronte a una buona cornice di pubblico. Un'incognita in più, un ritorno al futuro che si fa fatica a immaginare di questi tempi.