Juventus, La Gazzetta dello Sport: "A tutta su Dzeko"

"A tutta su Dzeko". Questo il titolo a pagina 2 che La Gazzetta dello Sport dedica alla trattativa per portare Dzeko a Torino, sponda bianconera: "Paratici cambia i piani per il rischio di non iscrivere in Champions Luis, che domani farà comunque l’esame. C’è l’accordo col bosniaco, ma il polacco blocca l’affare. Se salta, rotta low cost su Giroud in uscita dal Chelsea". Per Edin in bianconero manca solo il sì di Milik alla Roma.