Se per l'Inter questo derby vale tanto il merito è anche della Juventus, che nell'anticipo di ieri sera è andata k.o. sul campo di un Hellas Verona straordinario. E La Gazzetta dello Sport dedica il suo taglio alto proprio ai problemi della Vecchia Signora. "Ahi Juve!", si legge sulla Rosea, che poi fa un sunto di quanto accaduto al Bentegodi: "CR7 non basta più. Super Verona, ricaduta Sarri". Prima Ronaldo illude, poi Borini e Pazzini spazzano via i bianconeri.