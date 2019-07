"Atterra De Ligt. Giovedì si presenta. Colpo da 75 milioni". Questo il titolo a pagina 6 che La Gazzetta dello Sport dedica al prossimo acquisto della Juventus Matthjis De Ligt: "L'olandese finalmente a Torino in giornata. Domani visite mediche".

Perin in uscita - "Perin c'è il Benfica e può arrivare Joao Ferreira". Spazio anche al mercato in uscita bianconero e come primo nome si fa quello di Mattia Perin, molto vicino ai portoghesi: "Oggi vertice a Torino per Higuain. Si cerca di vendere pure Cancelo".