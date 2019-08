Juventus, La Gazzetta dello Sport: "Che insidie a Parma"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Serie A parte con la squadra campione uscente da otto anni consecutivi: la Juventus. E' di lei che si parla in taglio alto su La Gazzetta dello Sport: "Sarri dal divano e ballottaggio Dybala-Higuain. Che insidie a Parma", si legge sul quotidiano rosa in attesa del primo match della nuova stagione programmato per oggi alle 18.