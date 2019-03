© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"CR7 può trovare Messi". Questo il titolo dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport in merito al sorteggio dei quarti di finale di Champions che andrà in scena oggi a Nyon (ore 12). I due fuoriclasse si incrociarono dieci anni fa in finale a Roma. Oggi per la Juve quante suggestioni: possibili derby fra le 4 inglesi.