Juventus, La Gazzetta dello Sport entra nella quarantena di Ronaldo: "L'isola di CR7"

Di spalla su La Gazzetta dello Sport c'è spazio anche per un titolo sulla Juventus e, in particolar modo, su Cristiano Ronaldo. "L'isola di CR7", scrive la Rosea, proponendo un focus sul modo in cui il fenomeno portoghese si sta preparando al ritorno in campo direttamente dalla sua Madeira, tra sudore e famiglia, riscoprendo le proprie origini.