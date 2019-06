Juventus, La Gazzetta dello Sport: "Higuain sblocca l'arrivo di Sarri"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In primo piano in Italia c'è il futuro di Maurizio Sarri, che pare destinato alla Juventus. E La Gazzetta dello Sport vi dedica delle righe anche in copertina. "Higuain sblocca l'arrivo di Sarri", si legge in taglio basso sul quotidiano rosa. Accanto, invece, le vicende di casa Milan: "Maldini blinda l'erede: Romagnoli non si tocca".