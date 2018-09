Juventus, La Gazzetta dello Sport: "Il via a Valencia con CR7 in più"

© foto di Bonan

"Juve, il via a Valencia con CR7 in più". Questo il titolo dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport in merito al debutto della Juventus in Champions League. Il generale Cristiano Ronaldo, Mandzukic e Khedira: i bianconeri si affidano a chi l'ha già vinta. Con loro dal Mestalla riparte la caccia alla Coppa.