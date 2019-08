Juventus, La Gazzetta dello Sport: "Signora vecchia fa buon calcio"

© foto di www.imagephotoagency.it

Successo di misura quello bianconero, non senza sofferenza a Parma. La Juventus va, un po' a fatica ma va. Con Martusciello in panchina, Sarri a casa sul divano e i big in campo. "Chiellini come CR7, Signora vecchia fa buon calcio", titola La Gazzetta dello Sport nella parte dedicata alla Juventus, mettendo in copertina l'abbraccio tra l'esperto difensore centrale italiano e il fenomeno portoghese.