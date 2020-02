vedi letture

Juventus, La Gazzetta dello Sport sull'esclusione di Ronaldo: "Il marziano riposa"

In casa Juventus è tempo di pensare di tornare a vincere nel match del pomeriggio contro il Brescia. Come? Senza Cristiano Ronaldo, lasciato fuori dai convocati da Sarri. "Il marziano si riposa", titola La Gazzetta dello Sport, che specifica come al suo posto in attacco ci sia la coppia Higuain-Dybala, con la quale si torna all'antico. Chiellini in panchina, di fronte Balotelli che per la prima volta scende in campo allo Stadium.