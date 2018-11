Juventus,La Gazzetta dello Sport titola: "La beffa di Mou"

© foto di Ospite

"La beffa di Mou", questo il titolo che troviamo sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport. CR7 firma un gol capolavoro, il primo in Champions League in questa stagione. Dominio bianconero per 85 minuti e tante occasioni sprecate. Poi il ribaltone in 4 minuti e Josè mostra l'orecchio: "Io insultato ma a freddo non lo rifarei".