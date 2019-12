© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella giornata di ieri si sono tenuti anche i Globe Soccer Awards e tra i protagonisti c'è stato senza dubbio anche Cristiano Ronaldo. L'attaccante della Juventus ha parlato anche in conferenza stampa, dispensando pillole di saggezza e consigli per chi vuole restare in alto a lungo nella sua carriera. E La Gazzetta dello Sport in prima pagina titola: "Ronaldo brilla a Dubai: 'Vinco ancora 2 anni'".