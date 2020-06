Juventus, La Gazzetta dello Sport: "Trasformare Ronaldo in CR9, Sarri ci crede"

In taglio basso su La Gazzetta dello Sport ci si dedica alla Juventus, ieri sera attenta in tv a guardare il Napoli raggiungerla in finale di Coppa Italia. Mercoledì, dunque, in palio ci sarà il primo trofeo della stagione. E la Rosea indica l'obiettivo bianconero in vista di questo match e non solo: "Trasformare Ronaldo in CR9: Sarri ci crede", il titolo.