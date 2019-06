© foto di Mattia Verdorale

"Una casa alla Continassa per Sarri". Questo il titolo in taglio basso de La Repubblica-Torino dedicato al luogo dove vivrà il neo tecnico della Juve in quel di Torino: "La prima rivoluzione di Sarri bianconero comincia dalla casa, stravolgendo completamente il cliché del mondo del calcio torinese, da sempre concentrato tra il centro cittadini e la collina. Non più via Della Rocca e Via Lagrange, dove Allegri ha passato gli ultimi cinque anni: Sarri avrebbe infatti chiesto di restare vicino alla Continassa, a pochi isolati dal campo di allenamento".