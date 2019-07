Juventus, La Stampa: "Affari d'oro"

La Stampa, nelle pagine dedicate allo sport, si concentra sui nuovi colpi di mercato della Juventus, in particolare a centrocampo, dove sono arrivati Adrien Rabiot e Aaron Ramsey. Grande entusiasmo per i due centrocampisti, che proseguono una tradizione di acquisti di peso a parametro zero iniziata anni fa con Andrea Pirlo. Atteso in settimana anche il ritorno di Gianluigi Buffon.

Il Toro alza il muro sui difensori - Si parla anche di Torino nelle pagine sportive de La Stampa di oggi. In particolare, il quotidiano parla dei difensori granata, desiderati da tanti sul mercato ma che non saranno ceduti. Izzo e Nkoulou piacciono all'estero, con l'Arsenal sulle tracce del centrale ex Avellino, ma la cessione non è mai stata presa in considerazione. I due nuovi arrivati là dietro, Lyanco e Bonifazi, sono altri due ottimi rinforzi e anche loro risultano seguiti da diverse società (sul brasiliano c'è la Roma).