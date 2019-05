Juventus, La Stampa: "Effetto sconfitta"

© foto di stefano tedeschi

La sezione sportiva dell'edizione odierna de La Stampa analizza il momento in casa Juventus, titolando: "Effetto sconfitta". La sconfitta contro l'Ajax è arrivata un mese fa e da allora la squadra di Massimiliano Allegri sembra entrata in una bolla, con una sola vittoria ottenuta. Tutti i programmi futuri restano da scrivere ed in ballo resta anche il destino del tecnico toscano: domani ci sarà l'incontro tra Allegri ed il numero uno bianconero Andrea Agnelli. Qualcosa sembra essersi rotto e la spiegazione non può arrivare solo dalla mancanza di stimoli dopo la conquista dell’ottavo campionato consecutivo.