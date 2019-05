Juventus, La Stampa: "Festa per due"

Titolo de La Stampa di oggi dedicato alla Juventus, ma anche all'Atalanta: "Festa per due". Con il pareggio di ieri, infatti, i bianconeri hanno festeggiato la fine della stagione casalinga e l'ottavo scudetto davanti al proprio pubblico. Commozione a fine gara per Barzagli, che lascia il calcio, e mister Allegri, al passo d'addio. Festeggia anche l'Atalanta, che vede la storica qualificazione in Champions League ormai ad un passo.

Toro, il sogno si è fermato ad Empoli - Spazio anche al Torino, che deve rinunciare al sogno europeo. La squadra granata è stata infatti battuta per 4-1 al Castellani da un Empoli decisamente più determinato e volitivo. Svanisce così la possibilità di un piazzamento nella prossima Europa League per la compagine di Mazzarri, anche se la stagione resta positiva.