Juventus, La Stampa: "I cambi di Pirlo hanno tolto sicurezza alla squadra"

vedi letture

"I cambi di Pirlo hanno tolto sicurezza alla squadra", titola stamane La Stampa. I due big match della scorsa giornata sono andati in fotocopia: Inter e Juventus in vantaggio e poi rimontate, con una differenza: se all'assalto dell'Atalanta, con diverse new entry tra cui Miranchuk, era difficile opporsi, a quello lento e macchinoso della Lazio la Juventus poteva neutralizzarlo. E' saltato Ronaldo, strepitoso nel primo tempo: un'attenuante non da poco, ma proprio per questo Morata e Kulusevski stavano bene dove stavano, in campo a creare spazi. Ed i cambi di Pirlo, con Dybala e Bernardeschi, hanno destabilizzato non poco la squadra, che poi si è fatta agguantare dal solito Caicedo.