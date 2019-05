Juventus, La Stampa: "Le mani su Milinkovic-Savic"

© foto di Alessio Del Lungo

La Stampa in edicola questa mattina al suo interno, a pagina 36, dedica spazio al mercato della Juventus con il titolo: "Inseguimento finito. Le mani della Juve su Milinkovic-Savic". Le manovre per il nuovo allenatore e le prime mosse di mercato portano - si legge - i bianconeri in una situazione di vantaggio. Avrebbero già un'intesa con il gioiello della Lazio che piace da anni.