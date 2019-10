© foto di Mattia Verdorale

"Panchina d'oro". Questo il titolo con cui si apre la prima pagina della sezione sportiva de La Stampa in riferimento alla Juventusi di Maurizio Sarri e Cristiano Ronaldo che ieri sera hanno parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di stasera in Champions: "Stasera la Juve contro la Lokomotiv Mosca per mettere al sicuro il girone di Champions. Ronaldo promuove Sarri: "Il nuovo gioco più offensivo mi piace, siamo tutti migliorati e felici".