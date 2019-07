Juventus, La Stampa: "Paratici, affari di famiglia"

All'interno della pagina sportiva de La Stampa si parla ancora di Juventus. In particolare, viene rilevata una curiosa coincidenza: per diversi giocatori nel mirino dei bianconeri, la dirigenza sta trattando con dei familiari. L'articolo infatti recita: "Paratici, affari di famiglia". Il riferimento è innanzitutto a Veronique, mamma di Adrien Rabiot che ha avuto un ruolo fondamentale nel trasferimento del figlio. Ci sono però anche Wanda Nara, compagna di Mauro Icardi, ed Enrico Chiesa, che invece è il papà di Federico. Parenti che potrebbero avere ruoli importanti anche per quanto riguarda le cessioni: si pensa a Gonzalo Higuain, il cui futuro potrebbe dipendere dal fratello.