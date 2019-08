Juventus, La Stampa: "Per i bianconeri è buona la prima"

Sull'edizione odierna de La Stampa troviamo ampio spazio dedicato al calcio e ai due anticipi della prima giornata. Si comincia ovviamente con la Juventus, la squadra di casa per il quotidiano: "Per i bianconeri è buona la prima. Contro il Parma basta un gol di Chiellini". Accanto, ancora in taglio alto, ci si sofferma anche sul Napoli corsaro al Franchi: "Emozioni a Firenze, il Napoli vince 4-3". E infine spazio al Torino, che andrà in campo in serata: "Stasera il Toro cerca il riscatto con il Sassuolo".