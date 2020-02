© foto di www.imagephotoagency.it

Taglio alto interamente dedicato al calcio quest'oggi su La Stampa. Si parte dal Torino, andato k.o. in casa contro la Sampdoria nell'anticipo di ieri. "La cura Longo non funziona. Anche la Samp batte i granata", si legge. A piangere è anche l'altra torinese, la Juventus, battuta a Verona da un Hellas sorprendente: "Ronaldo illude i bianconeri, poi il Verona ribalta e vince di rigore". Infine spazio al derby tra Inter e Milan: "L'Inter cerca i tre punti per agguantare la capolista".