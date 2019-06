Juventus, La Stampa: "Sarri: con CR7 per battere nuovi record"

Lo sport trova spazio in prima pagina sull'edizione odierna de La Stampa, nel taglio alto del giornale, con Maurizio Sarri nuovo tecnico della Juventus che promette: "Con CR7 per battere nuovi record". Il tema viene poi sviscerato all'interno della pagina sportiva del giornale, con le parole dell'ex allenatore del Napoli, che dedica un pensiero anche alla squadra partenopea, nella cui città il suo ingaggio da parte della Juventus ha fatto certamente discutere: "Ho sempre rispettato tutti, se mi fischiano sarà per amore".