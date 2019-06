Juventus, La Stampa: "Sarri torna ancora più forte"

Sulle pagine de La Stampa di oggi si parla dell'approdo ormai imminente di Maurizio Sarri alla Juventus. "Sarri torna ancora più forte. Può vincere la Champions" è il titolo del giornale a proposito della pagina calcistica. Si aspetta solo che il Chelsea liberi Sarri, ma potrebbe farlo già nelle prossime ore. Intanto, da Coverciano, parla Jorginho, che destina parole al miele per l'ex tecnico del Napoli. L'italo-brasiliano ripercorre l'avventura inglese di Sarri ed è sicuro: "se dovesse tornare in Italia, lo farebbe con in dote un anno alla guida di uno dei migliori club al mondo: al Chelsea, Sarri si è arricchito e completato, è un allenatore ancora più forte. Ed è quello che serve per vincere la Champions". Anche se a Napoli potrebbero non prenderla bene: "Capirei se qualcuno nella mia vecchia città parlasse di tradimento" chiosa il centrocampista.