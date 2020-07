Juventus, La Stampa sulle parole di Sarri: "L'accusa"

"L'accusa". Questo il titolo con cui si apre la sezione sportiva de La Stampa in merito alle parole accusatorie di Sarri verso il calendario: "Sarri meglio di Conte, perché lo scudetto lo ha vinto lui. Ma anche Sarri come Conte nel prendersela con il calendario penalizzante per giustificare un risultato deludente. Se però, agenda alla mano, l'allenatore dell'Inter qualche ragione ce l'aveva, mercoledì sera a Cagliari lo juventino ha sbagliato la sua prima uscita da scudettato. «I problemi ce li ha creati anche la Lega - ha detto per spiegare il brutto 2-0 incassato in Sardegna -. Siamo l'unica squadra che dal 20 luglio al 1° agosto deve giocare 5 partite in 12 giorni prima dell'Europa".