Juventus, La Stampa sullo scudetto: "Conto alla rovescia"

vedi letture

"Conto alla rovescia". Titola così La Stampa in apertura della sua sezione sportiva in riferimento ai bianconeri che si avvicinano sempre più alla vittoria dello scudetto: "Dal Conte rovesciato al conto alla rovescia sono passati sei anni esatti, ma questo 15 luglio può essere dolcissimo per una Juventus che intravede lo scudetto e sorride per le disavventure nerazzurre del suo ex allenatore-capitano".