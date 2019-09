Juventus, La Stampa titola: "Il giorno di Sarri"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Il giorno di Sarri", titola così La Stampa in edicola questa mattina. Gran debutto a Firenze per la sua prima Juve: "Dura stare fuori, la panchina è vita". Turnover bloccato e Ronaldo libero: "Nessuna replica, troviamo un'identità forte". Nello stadio in cui non ha mai vinto e ha perso lo scudetto nel 2018, Sarri debutta sulla panchina della Juve dopo la polmonite. Sarà Ronaldo contro Ribery, ma tutto ruota anche attorno a Federico Chiesa, l'uomo più conteso tra campo e mercato.