© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A 34 anni per Cristiano Ronaldo è tempo di cominciare a pensare anche a cosa fare dopo che avrà deciso di appendere gli scarpini al chiodo, fermo restando che il suo obiettivo sia quello di giocare più a lungo possibile. L'apertura dedicata al calcio da La Stampa, all'interno dei suoi servizi sportivi, si dedica proprio alle parole pronunciate dall'asso portoghese da Dubai: "Ronaldo, un futuro da attore", il titolo del quotidiano, in virtù del fatto che l'ex Real Madrid abbia dichiarato di sognare di fare un film a Hollywood, oltre che a riprendere in mano i libri.